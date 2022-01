Cy4gate, nuovo contratto per 600.000 euro da ente governativo

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, haper la fornitura di un sistema di Cyber Intelligence e Cyber Security che verrà realizzato su una piattaforma software proprietaria per un. La commessa valee rappresenta la prosecuzione di un progetto di cui l'attuale contratto ne costituisce un lotto evolutivo.Contestualmente, Cy4Gate ha comunicato di avercostituendo due dedicate Direzioni Vendite, una per l'Italia, attribuita alla responsabilità di Carmine Grelle e una per l'estero, assegnata a Massimiliano Romeo. Inoltre, è nata la Direzione "Customer Management & Marketing", sotto la guida di Enrico Fazio, per la gestione dei progetti acquisiti sino al post-delivery."È un buon avvio d'anno che ci dovrà vedere, come già accaduto nel corso del 2021, protagonisti nei settori di nostra competenza, la cyber security e la cyber intelligence - ha commentato Emanuele Galtieri, CEO di Cy4Gate - Sono numerose le iniziative in corso e da lanciare durante il 2022, così come tante sono le sfide che ci vedranno schierati su più fronti. La rimodulazione organizzativa da poco implementata, nell'ottica di indirizzare i nuovi trend della cyber e catturare le opportunità offerte dal PNNR che entrerà sempre più nel vivo, ci permette di, per fare la differenza nell'implementazione della strategia pluriennale già tracciata".