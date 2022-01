DIGITAL360, Enzo Greco è il nuovo Direttore Generale

DIGITAL360

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dei media e della trasformazione digitale, ha comunicato chea partire dal 1 febbraio 2022. La nomina "rafforzerà la struttura manageriale di fronte agli ambiziosi obiettivi di crescita organica, di M&A e di espansione internazionale che il gruppo si è posto per il prossimo futuro, con delega su risorse umane, amministrazione, acquisti, sistemi informativi e servizi generali", si legge in una nota. Greco è stato Direttore Generale Funzioni Centrali di Bennet, Group CIO di Prada, CIO di Esselunga e Amministratore con Deleghe di due società del mondo del Credito Cooperativo (BCC Sistemi Informatici e Sinergia)."Da sempre, crediamo che siano le persone a fare la differenza; per questo abbiamo individuato e scelto un manager di grande esperienza con una forte assonanza culturale alla nostra, per garantire a DIGITAL360 un'ulteriore, significativa capacità di crescita e di gestione della complessità - ha commentato Raffaello Balocco, CEO di DIGITAL360 - Il nuovo Direttore Generale avrà il compito die una migliore integrazione tra le società del gruppo, grazie anche all'utilizzo avanzato delle piattaforme tecnologiche, che consentiranno una maggiore automazione dei processi interni".