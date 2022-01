Giornata positiva per le borse europee

S&P-500

BPER

Carige

Atlantia

Reply

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Atlantia

Saipem

Amplifon

Banca Generali

Inwit

Unicredit

Hera

Snam

GVS

Reply

Anima Holding

Brunello Cucinelli

Garofalo Health Care

Unieuro

Ferragamo

Cementir Holding

(Teleborsa) -, mentre permangono i timori legati all'aumento dei contagi da Covid-19 e ai rischi inflazionistici. Giornata rialzista anche per Piazza Affari, mentre si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,39%. La decisione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd), che ha sceltoper trattare la cessione della quota di controllo di, spinge in moderato rialzo la banca emiliana e affossa l’istituto genovese. Ottima la performance di, grazie a un upgrade da parte degli analisti. Seduta brillante per, che ieri ha annunciato l'acquisizione di due società statunitensi.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,136. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.815,6 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,83%.In salita lo, che arriva a quota +139 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,32%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,10%, composta, che cresce di un modesto +0,62%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,95%.Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,66%, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,74% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 30.043 punti.In netto miglioramento il(+1,61%); con analoga direzione, balza in alto il(+1,68%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,84 miliardi di euro, in calo del 29,53%, rispetto ai 2,62 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,41 miliardi.di Milano, troviamo(+3,57%),(+2,79%),(+2,45%) e(+2,18%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,36%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,11%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%.del FTSE MidCap,(+5,46%),(+5,30%),(+4,24%) e(+4,22%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,96%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,51%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,20%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,85%.