Ducati chiude 2021 da record: vendite superano livelli pre-Covid

(Teleborsa) -. L'azienda di moto sportive ha infatti chiuso l'anno conai clienti in tutto il mondo, registrando un incremento del(48.042) e del(53.183)."Il 2021 è stato un anno magico per Ducati. Abbiamo consegnato oltre 59.000 moto, numero mai raggiunto in 95 anni di storia dell’azienda, abbiamo vinto per il secondo anno consecutivo il Titolo di Campione del Mondo Costruttori MotoGP e abbiamo dato inizio all’era elettrica della nostra azienda con il prototipo V21L, che anticipa la moto che correrà nel campionato MotoE dal 2023", ha ricordato, CEO Ducati.Citando i ritardi ed inconvenienti causati dalla pandemia, il manager ha ribadito "stiamo investendo in un percorso di crescita estremamente ambizioso che porterà l’azienda a migliorare ancora, anche con l’ingresso in nuovi segmenti"., a partire dagli Stati Uniti che riconquistano il posto di primo mercato per Ducati con 9.007 unità pari a un +32% sul 2020, seguiti dall’Italia con 8.707 moto (+23% sul 2020) e dalla Germania con 6.107 unità (+ 11% su 2020). Crescono anche il mercato cinese con 4.901 moto (+21%), quello francese con 4.352 (+ 12%) e quello inglese con 2.941 unità (+30%).Per il 2022 sono ben 9 i nuovi modelli che Ducati ha presentato al pubblico nel corso della Ducati World Première web series, dando vita a una gamma ancora più completa e pronta a soddisfare i desideri di ogni tipo di motociclista. Tra tutte la più attesa è sicuramente la DesertX, la Ducati progettata per affrontare l’off-road più impegnativo