Positivo il Mercato americano dopo il dato sull'inflazione

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,51%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.741 punti. Buona la prestazione del(+0,94%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,61%). Gli investitori si trovano a digerire le parole pronunciate ieri sera dal- che davanti alla Commissione Banche del Senato USA ha affermato che la banca centrale probabilmente aumenterà i tassi di interesse quest'anno e farà ciò che è necessario per arginare l'inflazione - e la lettura dei prezzi al consumo di dicembre , che è salita secondo le attese del mercato.“Negli ultimi mesi sono stati ben segnalati i timori per un'inflazione più elevata e persistente. Pertanto, gli investitori si aspettavano un aumento del tasso di inflazione.", ha affermato in una nota gli analisti di Charles Schwab UK in una nota. "I mercati obbligazionari stanno attualmente valutando una probabilità del 90% circa che la FED realizzi quattro aumenti dei tassi nel 2022 e", hanno sottolineato gli strateghi di JPMorgan Asset Management.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,32%),(+1,04%) e(+0,97%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,47%.del Dow Jones,(+2,02%),(+1,76%),(+1,36%) e(+1,03%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,40%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,35%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,99%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,70%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,65%),(+3,01%),(+2,67%) e(+2,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,73%.Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,20%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,46%.