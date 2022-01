USA, inflazione dicembre +0,5% su mese e +7% su anno

(Teleborsa) - Aumenta ancora, rispettando le attese,. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento dello, leggermente sopra il +0,4% del consensus e a un tasso inferiore del +0,8% di novembre. Su, la crescita dell'inflazione è stata del, superiore al +6,8% del mese precedente e uguale al +7% atteso dal mercato.Il, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla FED, ha registrato un aumento dello 0,6% su base mensile, appena superiore al consensus (+0,5%) e al mese precedente (+0,5%). Il dato tendenziale attesta un aumento del 5,5%, anche in questo caso superiore alle aspettative (+5,4%). Il mese prima si era registrato un +4,9%.Gli aumenti degli indici per lee persono stati i maggiori contributori all'aumento destagionalizzato dell'inflazione, sottolinea il BLS. Anche l'indiceha contribuito, anche se è aumentato meno che negli ultimi mesi, salendo dello 0,5% a dicembre rispetto al mese precedente. L'indiceè sceso a dicembre, chiudendo una lunga serie di rialzi: è sceso dello 0,4% poiché gli indici della benzina e del gas naturale sono entrambi diminuiti.L'indice energetico è aumentato del 29,3% negli ultimi 12 mesi con tutti i principali indici delle componenti energetiche in aumento. In particolare, l'indice dellaè aumentato del 49,6% nell'ultimo anno. L'indice delè aumentato del 24,1% negli ultimi 12 mesi e l'indice dell'è aumentato del 6,3%.