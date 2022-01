Borse europee rallentano con Wall Street

S&P-500

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari. La BCE ha affermato che l'attività economica dell'Eurozona si è moderata nell'ultimo trimestre del 2021, anche se si aspetta che riprenda vigore nel corso del 2022. Sostanzialmente stabile l'sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,04%, alla vigilia dell'avvio della stagione delle trimestrali.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,147. Lieve calo dell', che scende a 1.817,6 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%.Sulla parità lo, che rimane a quota +135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,21%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,50%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,47%, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.224 punti.A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,22 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.049,5 milioni di euro, pari al 48,31% rispetto ai precedenti 2,17 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,46 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,71 miliardi di azioni.di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 3,43%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,26%.Su di giri(+3,06%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,18%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,22%.scende dell'1,99%.Calo deciso per, che segna un -1,94%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,87%.del FTSE MidCap,(+7,16%),(+2,94%),(+2,29%) e(+1,54%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,00%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,74%.Affonda, con un ribasso del 2,49%.Crolla, con una flessione del 2,30%.