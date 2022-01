Selle Royal si quota a Piazza Affari. Punta al segmento STAR

(Teleborsa) -, azienda veneta che opera a livello internazionale nell'ambito delle selle, degli accessori e dei componenti per la bici e per il ciclista, ha annunciato la propria intenzione di procedere alla quotazione su Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, sul segmento. La società ha registratoconsolidati per 205,1 milioni di euro,pari a 36,4 milioni edi 18,5 milioni al 30 giugno 2021. Il gruppo possiede più brand - Selle Royal, Fizik, Crankbrothers, Brooks England e PEdALED - ed è presente in oltre 80 paesi nel mondo tramite la propria rete distributiva diretta (Italia, Francia, Austria, Svizzera, Stati Uniti, Canada e Brasile) e partnership commerciali.Il flottante richiesto per la quotazione sarà costituito attraverso unin Italia e all'estero. È previsto che l'offerta sia composta da:rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione;, Dec. 28, 1928 Holding S.p.A. e Wise Equity SG R S.p.A., in qualità di società di gestione del risparmio del fondo di investimento alternativo di tipo chiuso denominato "Wisequity V", che congiuntamente detengono l'intero capitale. I soci venditori puntano a soddisfare i requisiti di flottante richiesti da Borsa Italiana per l'ammissione sul segmento Euronext STAR Milan.L'attuale socio di controllo Dec. 28, 1928 Holding S.p.A.a Piazza Affari, anche attraverso l'adozione di un meccanismo di voto maggiorato. Inoltre, è prevista la concessione di un'da parte degli azionisti venditori.Nell'ambito dell'offerta, Equita SIM e UBS Europe SE agiscono in qualità di. Equita SIM agisce anche in qualità diai fini dell'ammissione a quotazione delle azioni. Gli advisor legali incaricati dalla Società sono gli studi Fieldfisher e Shearman & Sterling, mentre lo studio Simmons & Simmons agisce in qualità di advisor legale per i Joint Global Coordinators. Capital For Progress Advisory S.r.l. agisce in qualità di advisor finanziario della società.