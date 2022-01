Soluzione Tasse, fatturato cresce del 43% a 27 milioni di euro nel 2021

Soluzione Tasse

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella consulenza aziendale alle PMI italiane e quotato da novembre 2021 su Euronext Growth Milan, ha registrato unpari a circa 27 milioni di euro nel 2021, in crescita del 42,59% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (18,935 milioni di euro), con unpari a circa 2,6 milioni di euro, in aumento del 90% circa rispetto al 2020. La divisione fiscale, che conta un pool di 25 professionisti, ha registrato una crescita del +25% rispetto al 2020. Quantico Business Club, progetto di networking per imprenditori, ha superato i 500 iscritti nel 2021 e ha registrato quasi 1,3 milioni di euro di fatturato. Corporate Credit, lanciata lo scorso anno, ha registrato circa 1,25 milioni di euro di fatturato. Quantico Business Consulting, nata ad aprile del 2021, nei primi 9 mesi di attività ha avuto un valore della produzione pari a circa 1,1 milioni di euro."Siamoa due cifre del fatturato consolidato nel 2021 rispetto all'anno precedente - ha commentato il presidente e fondatore- Credo che questo risultato, che prosegue quello positivo del 2020, sia la conseguenza delle scelte strategiche fatte negli anni passati, che hanno portato a importanti investimenti in Ricerca e Sviluppo e alla crescita dei servizi che il gruppo è in grado di offrire ai propri clienti". "Non vogliamo assolutamente fermarci qui, perché le importanti risorse raccolte nell'IPO ci permetteranno nel 2022 diin modo da sostenere un'ulteriore rapida crescita del business", ha aggiunto.