TPG valutata 9,1 miliardi di dollari nell'IPO a Wall Street

(Teleborsa) - La società statunitense del private equity TPG hanell'offerta pubblica iniziale (IPO) che la porterà a Wall Street, per unaLa società ha ottenuto 29,50 dollari per le 33.900.000 azioni ordinarie di Classe A oggetto dell'offerta, vicino alla metà della forchetta precedentemente comunicata di 28-31 dollari. Delle azioni offerte, 28.310.194 azioni sono offerte dalla società e 5.589.806 azioni da un investitore strategico esistente. I sottoscrittori avranno un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 3.390.000 azioni ordinarie, composte da 1.775.410 azioni della società e 1.614.590 azioni dall'investitore strategico esistente.Le azioni iniziano la negoziare sulil 13 gennaio 2022 con il simbolo "TPG". L'offerta dovrebbe concludersi il 18 gennaio 2022, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. TPG intende utilizzare circa il 40% dei proventi netti per acquistare partecipazioni nell'entità operativa di TPG da altri investitori strategici esistenti e i restanti proventi netti per pagare le spese di offerta e per scopi aziendali generali, che possono includere l'