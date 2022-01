Male Piazza Affari in sintonia con la debolezza dei Listini europei

Webuild

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Sull'andamento dei mercati europei pesa il ribasso dei mercati asiatici e il tonfo del Nasdaq. Sul, il PIL britannico ha superato per la prima volta livelli pre-pandemia a novembre, l'inflazione spagnola di dicembre è stata rivista leggermente al ribasso, mentre è cresciuta secondo attese l'inflazione in Francia a dicembre.Leonardo, dopo l'acquisizione di nuovi contratti, e, dopo i risultati preliminari gestionali del 2021. Debole, dopo che ieri sera Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso dagli incarichi nella compagnia triestina.spicca la performance negativa di, che ha emesso un maxi profit warning, è piatta, dopo il balzo delle entrate da Cloud nel quarto trimestre 2021, e perde terreno, nonostante abbia riportato un aumento del 14% nelle entrate del terzo trimestre.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,146. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,71%, a 82,7 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,24%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,58%, resta vicino alla parità(-0,09%), e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,75%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 30.115 punti.Poco sotto la parità il(-0,62%); sulla stessa tendenza, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,43%.Tra idi Milano, in evidenza(+2,98%) e(+0,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,01%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,90%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,53%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,47%.del FTSE MidCap,(+2,85%),(+2,54%),(+1,90%) e(+1,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,37%.In apnea, che arretra del 3,18%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,49%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,14%.