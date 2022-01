Vendite sui mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che termina in rosso. Sostanzialmente debole l'andamento di Wall Street, con l'che registra una flessione dello 0,36%.Sul fronte macroeconomico, ilha superato per la prima volta livelli pre-pandemia a novembre, ilnon ha recuperato il calo del 2020 nell'arco dello scorso anno, laè passata in deficit,di dicembre è stata rivista leggermente al ribasso, mentre è cresciuta secondo attese l'inflazione in Francia a dicembre.Sul versante societario, debole Generali dopo che ieri sera Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso dagli incarichi nella compagnia triestina.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,142. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.818,9 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,07%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,26%.preda dei venditori, con un decremento dello 0,93%, tentenna, che cede lo 0,28%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,81%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,08% sul, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, lieve aumento per il, che si porta a 30.340 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,58 miliardi di euro, in deciso ribasso (-19,86%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,22 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,71 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,49 miliardi.di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,99%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,90%.avanza dell'1,04%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,75%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,87%.Affonda, con un ribasso del 3,63%.Crolla, con una flessione del 3,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,13%.di Milano,(+2,28%),(+1,43%),(+1,10%) e(+1,08%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,14%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,95%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,60%.In caduta libera, che affonda del 3,55%.