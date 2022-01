Positivi i mercati europei orfani di Wall Street

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -orfani tuttavia del faro di Wall Street chiusa per il Martin Luther King Day.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,14. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.818,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,30%.Invariato lo, che si posiziona a +136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,29%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,32%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,91%, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,82%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,52%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 30.189 punti.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,74 miliardi di euro, in calo di 1.154 milioni di euro, rispetto ai 2,89 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,49 miliardi di azioni, rispetto ai 0,57 miliardi precedenti.di Piazza Affari, su di giri(+2,39%) promossa dagli analisti di Mediobanca.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,55%.In luce, con un ampio progresso dell'1,54%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,49%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,12%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,97%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,92%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,79%.del FTSE MidCap,(+4,52%),(+4,11%),(+3,19%) e(+3,12%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,52%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,64%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,58%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,41%.