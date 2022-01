Banca Monte dei Paschi di Siena, rinnovato il progetto alternanza scuola-lavoro

(Teleborsa) - Prosegue l'impegno diper l'orientamento dei giovani e la loro preparazione all'inserimento nel mondo del lavoro. Quest'anno Banca Mps ha coinvolto, nell'ambito dell'Istituto Tecnico Economico Tecnologico Giacinto Girardi di Cittadella (Padova), l'Istituto di Istruzione Superiore Agnolo Poliziano di Montepulciano (Siena), l'Istituto Tecnico Economico Tecnologico Enrico Fermi di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Margherita Hack di Cotronei (Crotone), l'Istituto d'Istruzione Superiore Luigi Einaudi di Serra San Bruno (Vibo Valentia), l'Istituto di Istruzione Superiore Carlo Levi di Portici (Napoli) e l'Istituto Istruzione Superiore Giuseppe Alberti di Benevento.Banca MPS – spiega l'Istituto in una nota – ha aderito al, nato come alternanza scuola-lavoro, fin dal primo anno, seguendo le disposizioni previste dalla. Iniziato nel 2016, negli anni il progetto è stato progressivamente esteso a istituti su tutto il territorio nazionale coinvolgendo un numero sempre maggiore di studenti di tutta Italia. L'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 – sottolinea Banca MPS – ha permesso di "ripensare il progetto in ottica digitale per un pubblico più ampio, organizzando incontri virtuali con i ragazzi in una serie di appuntamenti che alternano momenti formativi con altri di natura più pratica e interattiva".Quest'anno il percorso, per tutti i ragazzi delle scuole coinvolte, si articolerà attraverso una serie di appuntamenti che termineranno a maggio. Durante iverranno analizzate le soft e le hard skill richieste dalle aziende, verrà spiegato come preparare un curriculum vitae efficace e come affrontare un colloquio di lavoro. Molta importanza verrà posta anche su come scegliere consapevolmente la propria carriera universitaria o lavorativa e sull'importanza dei social media nel mondo del lavoro, con una particolare attenzione alla social media reputation. Il modulo formativo – si legge nella nota – proseguirà poi con. In questo ambito si parlerà, ad esempio, di quali sono i megatrend in corso, dei più interessanti casi di borsa degli ultimi anni e di come il Covid-19 abbia influenzato l'economia e il mondo del lavoro mettendo in correlazione il flusso degli investimenti e i livelli occupazionali di settore per capire come si evolverà il mercato del lavoro nel prossimo futuro. Non mancherà uno sguardo sull'attuale contesto italiano, con l'Infine, un'analisi sulleSulsi analizzerà come questa sia evoluta nel tempo, si parlerà die dell', ma anche delle conclusioni della COP 26 a Glasgow.Nella seconda fase, Banca MPS proporrà a tutte le scuole partecipanti una sfida che consentirà agli studenti di dare spazio all'immaginazione presentando un progetto per laProfessionisti di Banca MPS saranno messi a disposizione degli studenti in momenti di brainstorming per affinare le idee proposte, strutturarle e integrarle al fine di arrivare al momento finale, quello della sfida con gli altri istituti partecipanti, e presentare un'idea strutturata alla giuria, composta da responsabili di diverse strutture di Banca MPS, che sarà chiamata a scegliere il progetto vincente valutando originalità, coerenza, componente innovativa, presentazione ed esposizione delle idee proposte al fine di decretare l'istituto vincitore.