Kolinpharma, ottenuta certificazione ambientale ISO 14001

Kolinpharma

(Teleborsa) -ha, la settima certificazione di carattere aziendale dopo la ISO 9001, ISO 22000, ISO 37001, ISO 26000, ISO 45001. Il riconoscimento odierno certifica che il Sistema di Gestione Ambientale adottato da Kolinpharma "consente di, nonché di perseguire obiettivi e attuare politiche che tengano conto delle prescrizioni legali e delle informazioni riguardanti gli aspetti ambientali significativi", sottolinea in una nota la società operante nel settore nutraceutico e quotata sul mercato Euronext Growth Milan."Nel rispetto della sensibilità che da sempre ci contraddistingue nei confronti delle tematiche ESG, siamo molto orgogliosi di comunicare l'ottenimento della ISO 14001 che certifica l'idoneità del nostro Sistema di Gestione Ambientale e l'avvio del progetto "Foresta Kolinpharma" con il quale intendiamo favorire ricadute positive in termini ambientali e sociali verso i territori con i quali sono in essere rapporti di business", ha commentato la. È prevista la piantumazione di 500 alberi in India."Oltre agli aspetti di carattere finanziario intendiamo presidiare e dare concretezza anche alle strategie sostenibili di Kolinpharma quali", ha aggiunto. La società si è anche dotata di un defibrillatore automatico esterno (DAE) per tutelare ulteriormente la salute e la sicurezza dei collaboratori e dei visitatori nell'headquarter.