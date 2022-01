Scuola, Bianchi: oltre il 93% delle classi sono in presenza

(Teleborsa) - Laattraverso le tecnologie che permettono di sviluppare una didattica partecipativa". Lo ha detto il Ministro dell'Istruzione,durante l'audizione in commissione Cultura alla Camera."Ad oggi, alle 12 - ha affermato - ilDi questi il 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza. Le classi totalmente a distanza sono il 6,6%". "Lungi da me fare polemiche, però in questi giorni ho sentito proporre stime che non avevano basi numeriche".Il riferimento è alle stime fornite dall'Associazione Nazionale Presidi, secondo la quale al momento ci sarebbero il 50% delle classi in Dad. "Su un totale di, gli alunni in presenza sono l'88,4%. Per l'infanzia gli alunni positivi o in quarantena sono il 9%. Per la primaria il 10,9% e per la secondaria il numero di"Il personale sospeso per non essere in regola con il"Abbiamo sempre dato priorità ad una scuola in presenza - afferma -, perché era un punto di riferimento per i ragazzi, per le famiglie e per la comunità nel suo insieme". "La- prosegue -E vi può essere anche attività con"In termini diabbiamo situazioniUn livello molto alto per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni, con una copertura vicina all'85%. Più basso, ovviamente, per i ragazzi della primaria per via di aver avuto l'autorizzazione a procedere con le vaccinazioni il 25 di novembre. Ma se all'inizio della settimana scorsa eravamo al 12%, abbiamo poi chiuso al 2