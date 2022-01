In rosso la Borsa americana

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

utilities

beni di consumo secondari

finanziario

informatica

Procter & Gamble

Wal-Mart

Boeing

Caterpillar

American Express

Travelers Company

Citrix Systems

Electronic Arts

Dollar Tree

Intuit

Moderna

Applied Materials

Lam Research

Dish Network

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,96%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 4.533 punti, ritracciando dello 0,97%.Negativo il(-1,07%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per l'(-0,95%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,68%) e(+0,46%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,81%),(-1,65%) e(-1,37%).Altra i(+3,36%) e(+1,00%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,52%.Sensibili perdite per, in calo del 3,13%.In apnea, che arretra del 2,85%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,12%.(+3,66%),(+2,24%),(+1,77%) e(+1,40%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,72%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,10%.Affonda, con un ribasso del 5,34%.Crolla, con una flessione del 5,29%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PhillyFed (atteso 20 punti; preced. 15,4 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 230K unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,9%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -938K barili; preced. -4,55 Mln barili)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,1%).