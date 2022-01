TIM cerca il riscatto e guarda al CdA

Telecom Italia

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2% che cerca di recuperare le recenti perdite. Domani, venerdì 21 gennaio, il CdA formalizzerà la nomina di Labriola quale Amministratore delegato.Il 26 gennaio sarà, invece, presentato ufficialmente il piano strategico al CdA, illustrato in modo informale da Labriola nei giorni scorsi, in vista della sua approvazione il 2 marzo in occasione del board convocato per i risultati di bilancio 2021.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,409 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,4254. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,3994.