Travelers, trimestrale sopra le attese grazie a rendimenti degli investimenti

(Teleborsa) -, una delle più grandi compagnie di assicurazioni statunitensi, ha registrato un, o 5,37 dollari per azione diluita, per il trimestre terminato il 31 dicembre 2021, rispetto a 1,310 miliardi di dollari, o 5,10 dollari per azione diluita, nello stesso trimestre dell'anno precedente. Il dato è aumentato principalmente a causa dell'e di un maggiore guadagno di sottoscrizioni, in parte compensati da unL'è stato di 5,2 dollari su undi 7,99 miliardi di dollari, mentre gli analisti si aspettavano un utile per azione di 3,86 dollari su un fatturato di 7,72 miliardi di dollari. "Siamo molto lieti di annunciare, tra cui una crescita significativa della top line, margini solidi e rendimenti eccellenti dal nostro portafoglio di investimenti", ha affermato Alan Schnitzer, presidente e amministratore delegato. "Un altro anno di prestazioni eccezionali è una testimonianza del nostro valore in franchising, dell'eccellenza nella sottoscrizione e della competenza negli investimenti", ha aggiunto.In apertura di seduta spicca il volo, che si attesta a 165,8 dollari per azione a Wall Street, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 167,3 e successiva a quota 171,4. Supporto a 163,1.