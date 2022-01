Intesa Sanpaolo sale in vista del nuovo piano. Promossa da analisti

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, spinto dalle attese per il, che sarà presentato il prossimo 4 febbraio, e dai. Come ha anticipato nei mesi scorsi il CEO Carlo Messina, Ca' de Sass punterà a derisking, crescita nel wealth management e politica di dividendi generosa. "Ci aspettiamo che si concentri sul miglioramento operativo, sulla redditività e su, con la possibilità di iniziative straordinarie di restituzione del capitale", scrivono gli analisti di, i quali pensano che "nei radar" potrebbe esserci "la crescita esterna" del wealth management.La società francese ha alzato leggermente il(a 2,65 da 2,60 euro) e confermato il rating "". "A nostro avviso - scrivono gli analisti - Intesa Sanpaolo potrebbe essere desiderosa di espandersi nei segmenti principali, tra cui la gestione patrimoniale e le assicurazioni". Su quest'ultimo tema, SocGen sottolinea però di non aver visto "alcun segno di rinnovato interesse" per, che in passato (nel 2017) era stata nel mirino della banca., che ha aumentato il target price a 3,3 euro per azione, assegna un giudizio "", in quanto considera la banca italiana una nuova top pick europea. "Intesa", scrivono gli analisti della banca d'affari. E questo "mentre si trova per la prima volta con una quota di mercato superiore al 20%, pari al doppio dei suoi concorrenti". Secondo Morgan Stanley, se avranno successo le promesse della banca in termini di rendimenti del capitale questo spingerà le azioni a salire ancora. "Lapotrebbero guidare un ROTE (Return on tangible equity) 2024/25 dell'11%, restituendo circa il 50% del suo market cap agli azionisti, includendo i buyback", viene aggiunto.Migliora l'andamento di, che si attesta a 2,567, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,592 e successiva a 2,645. Supporto a 2,539.