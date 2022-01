TIM, CdA nomina Pietro Labriola nuovo AD all'unanimità

TIM

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha. Labriola, che manterrà anche l'incarico di direttore generale conferitogli dal CdA lo scorso 26 novembre, rimetterà agli organi sociali della controllata in Brasile TIM SA il mandato di consigliere di amministrazione e di CEO, che attualmente in essa detiene, spiega una nota."Sono molto onorato di assumere questo incarico, essendo legato all'azienda da oltre 20 anni - ha dichiarato Pietro Labriola - Il mio obiettivo è. Le sfide e le opportunità che abbiamo davanti richiedono coesione da parte di tutti gli stakeholder. Sono grato per la fiducia che il consiglio mi sta dando. Ringrazio i colleghi brasiliani per i risultati brillanti che abbiamo raggiunto insieme e i colleghi italiani per quello che faremo"."La nomina di Pietro Labriola ad amministratore delegato del gruppo TIM è per me e per l'intero consiglio motivo di grande soddisfazione - ha commentato Salvatore Rossi, presidente di TIM - Grazie alla competenza e all'attenzione ai risultati che lo caratterizzano, il nuovo CEO saprà accompagnare TIM nel suo percorso di sviluppo,".Il presidente Salvatore Rossi mantiene laper quanto relativo alla manifestazione d'interesse indicativa non vincolante pervenuta dae al processo che ne è conseguito. Pietro Labriola riceverà un trattamento economico in linea con le politiche di remunerazione della società, spiega la nota.