Clima, Fondazione Enel ed Epri lanciano serie di seminari su resilienza delle reti

(Teleborsa) - Rafforzare la resilienza della rete elettrica. Con questo obiettivoe l'hanno avviato una collaborazione per una nuova serie diPoiché i Paesi di tutto il mondo per raggiungere, entro il 2050 la neutralità in termini di emissioni in tutti i comparti economici accelerano la mitigazione attraverso la decarbonizzazione, la sfida dell'adattamento della rete – spiega Enel in una nota – deve essere affrontata sistematicamente alla stessa velocità per garantirne la resilienza.Eventi meteorologici rilevanti, che un tempo si verificavano ogni 100 anni, al giorno d'oggi – sottolinea la nota – accadono con maggiore frequenza e possono mettere a rischio la fornitura sicura, affidabile e a costi convenienti dell'elettricità. I seminari tecnici nati dalla collaborazione di EPRI e FE, che inizieranno questo inverno, affronteranno numerosi, tra i quali: valutazione del rischio climatico fisico, potenziali vulnerabilità e strategie e tecnologie di adattamento tra gli asset e le risorse del sistema, nonché le implicazioni per le operazioni sulla rete e la sua pianificazione."Il clima è già cambiato e i moderni sistemi energetici hanno mostrato un alto livello di resilienza alle minacce ad esso legate grazie all'affidabilità della loro rete elettrica e alla produzione progressivamente decentralizzata – ha affermatol –. Siamo onorati di collaborare con EPRI a questi seminari, condividere le migliori pratiche, animare il dibattito e promuovere l'adozione di nuove strategie per affrontare la resilienza del settore energetico"."Data la maggiore frequenza con cui si verificano eventi meteorologici estremi, è necessario che le utility elettriche si adattino per garantire ai consumatori energia elettrica senza interruzioni. Dobbiamo capire in che modo il mutamento delle condizioni climatiche potrebbe influenzare il sistema elettrico – ha dichiarato–. EPRI è entusiasta di collaborare con Fondazione Enel nell'ambito di questi importanti seminari".Al termine di questi seminari tecnici, EPRI e FE pubblicheranno unche riassumerà i risultati chiave e individuerà le priorità di ricerca future.