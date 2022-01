EEMS Italia, emesse azioni a favore di Nice & Green

EEMS Italia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e che sta iniziando a operare come grossista di energia elettrica e gas, ha reso noto che sono state, a seguito della terza richiesta di parziale conversione della prima tranche di obbligazioni ad essa riservate. Per effetto dell'intervenuta conversione, si legge in una nota, il capitale sociale di Eems Italia sarà pari a 1.249.022 euro suddiviso in 441.397.020 azioni ordinarie, di cui 49.875.823 azioni ordinarie quotate e 391.521.197 azioni ordinarie non quotate.