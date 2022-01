Immobiliare, Blackstone acquisisce Resource REIT per 3,7 miliardi di dollari

Blackstone

(Teleborsa) -(BREIT), piattaforma gestita dal colosso del private equity, ha stipulato un accordo definitivo perdel fondo di investimento immobiliare(non quotato). BREIT acquisirà tutte le azioni ordinarie in circolazione di REIT per 14,75 dollari per azione, in una transazione interamente in contanti del valore di(incluso il debito). Il deal rappresenta un premio del 63% rispetto all'ultimo valore patrimoniale netto reso noto da REIT di 9,06 dollari per azione.BREIT acquisirà il portafoglio REIT di asset multifamiliari, ovvero. Gli asset dispongono di importanti spazi verdi e servizi, e si trovano in alcuni dei mercati più forti e in più rapida (tra cui Arizona, Colorado, Florida, Georgia e Texas), si legge in una nota.