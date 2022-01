Peloton, investitore attivista chiede licenziamento CEO e vendita società

Peloton

(Teleborsa) - L'investitore attivista Blackwells Capital LLC ha chiesto adidella società. Secondo la società finanziaria, specializzata in investimenti in realtà sottovalutate o dalle performance deludenti, Peloton potrebbe essere. Il titolo Peloton, uno dei grandi vincitori della prima fase della pandemia, è stato sotto pressione negli scorsi mesi ed è poi crollato il 20 gennaio dopo che CNBC ha riportato che la società interromperà temporaneamente la produzione dei suoi prodotti a causa del calo della domanda post-pandemia."Con il titolo ora scambiato al di sotto del prezzo dell'IPO e in calo di oltre l'80% dal suo massimo,", ha scritto Jason Aintabi, chief investment officer di Blackwells, nella lettera inviata alla società. "Riteniamo che nessun consiglio che eserciti un giudizio ragionevole potrebbe lasciare Foley al vertice di Peloton - ha aggiunto -perché Foley possa guidarla. E dovrebbe avere abbastanza autocoscienza e abbastanza interesse personale per dimettersi".