doValue, nuovi target ambiziosi. AD: Fortress non ha piano di delisting

(Teleborsa) - Grande giornata per il titoloa Piazza Affari, dopo che il gruppo attivo nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati ha approvato il Piano Industriale 2022-2024 . In particolare, la società si è impegnata a uncon un CAGR di almeno il 20% per un totale di almeno 200 milioni. In caso di limitata attività di M&A è previsto un potenziale incremento della remunerazione con dividendi o buyback. L'impegno dichiarato è quello di voler offrire un".Secondo, il, il che indicherebbe un payout in aumento a circa il 96% nel 2024 dall'84% del 2021. Per. "A nostro avviso, la definizione di una chiara dividend policy slegata dall'utile (una misura che riteniamo poco significativa per Dovalue in quanto estremamente volatile e lontana dall'effettiva generazione di cassa a causa di elevate D&A) è un elemento chiave del piano in quanto dà maggiore visibilità sulla remunerazione per gli azionisti", scrivono gli analisti.Kepler Cheuvreux sottolinea che i tassi di crescita di ricavi ed EBITDA sono superiori alle stime precedenti e al consensus. "La nuova politica del dividendo, inoltre, porta a un elevato payout, che è superiore al precedente e implica undal 6,7% all'11,5%", si legge in una nota. "Nonostante le realtà growth siano sfavorevoli alle attuali condizioni di mercato,e capace di garantire buoni ritorni agli azionisti", è il giudizio di Banca Akros.Durante l'odierno Capital Markets Day, l'amministratore delegato Andrea Mangoni ha detto che. Dovalue è controllata dal 2015 dal gruppo americano Fortress, che a sua volta è stato acquisito nel febbraio 2017 dal gruppo giapponese SoftBank.Intanto, spicca il volo, che si attesta a 7,89, con un. In mattinata, il titolo ha toccato un massimo intraday di 8,11 euro per azione. Il controvalore, a poco più di due ore dalla chiusura degli scambi, è di quasi 2,5 milioni di euro. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 8,123 e successiva a quota 8,603. Supporto a 7,643.