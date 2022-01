De' Longhi, ricavi 2021 per 3,2 miliardi. Crescita organica mid-single-digit in 2022

De' Longhi

(Teleborsa) -ha chiuso il 2021 con, in crescita del 36,8% (+38,2 a cambi costanti) e del 24,1% a perimetro omogeneo. In particolare, nel quarto trimestre la crescita è stata del 21,6% (+10,9% a perimetro omogeneo). Capital Brands ed Eversys hanno contribuito alla crescita del gruppo apportando ricavi per 299,4 milioni di euro nell'anno e per 93,7 milioni di euro nel quarto trimestre. L'AD Massimo Garavaglia parla di un". Si dice fiducioso per il 2022, anno in cui le, "proseguendo nella strategia di rafforzamento della nostra presenza globale e di un aumento degli investimenti in comunicazione, innovazione e marketing".Il segmento delleha segnato una crescita a doppia cifra sia nei dodici mesi che nel quarto trimestre, sostenuta da una robusta espansione sia dalle superautomatiche che dalle macchine manuali. In crescita anche la partnership con Nespresso. Il segmento dellaha chiuso il 2021 con una crescita a doppia cifra, trainato da un'espansione delle principali categorie di prodotto come le kitchen machine e gli hand blender. Positivi anche i dati del comparto(climatizzazione domestica), mentre ha tenuto il comparto(pulizia domestica e stiro).L'ha conseguito una performance a doppia cifra sia nei dodici mesi che nel quarto trimestre, grazie all'espansione dei principali paesi come Germania, Francia, Italia e penisola Iberica. L'areaha registrato un andamento in crescita nei dodici mesi pari al 42,1%, superiore alla media di gruppo. L'areaha conseguito una crescita a doppia cifra sostenuta da una significativa accelerazione del segmento del caffè. La regioneha ottenuto una crescita del 10,3% nel 2021, grazie all'espansione a un tasso double digit nei principali mercati quali China ed Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda.