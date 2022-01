Franchi Umberto Marmi, nel 2021 record di ricavi a 65,1 milioni di euro

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -ha registrato, in crescita del 28% rispetto ai 51 milioni di euro del 2020, grazie a un significativo recupero delle vendite in Italia e Cina. Il 2021 si è quindi chiuso, sottolinea l'azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan. Nel corso del quarto trimestre 2021 le vendite sono pari a 17,4 milioni di euro in aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente e del 39% rispetto all'ultimo trimestre del 2019. Ha registrato incrementi importanti in Cina (+8% rispetto allo stesso trimestre del 2020), negli Stati Uniti (+30%) e in Italia (+14%)."Quanto ottenuto, che in pochi mesi ha saputo superare le difficoltà della pandemia riprendendo il percorso di crescita intrapreso sin dagli anni 2000 - ha commentato l'- Siamo particolarmente soddisfatti degli straordinari risultati commerciali conseguiti, che confermano la bontà delle nostre strategie di sviluppo, mirate alla crescita su mercati ad alto valore aggiunto".Fra i principali prodotti venduti,, che rappresentano oltre il 53% delle vendite totali. In particolare, il Calacatta, con ricavi per 17,8 milioni di euro, segna una crescita del 35% rispetto ai risultati registrati nel 2020, mentre lo Statuario ha registrato un aumento ancora più importante del 52% rispetto al 2020, raggiungendo vendite per 16,5 milioni di euro. Le vendite sulnel 2021 hanno registrato un aumento del 13%, rispetto al 2020, raggiungendo i 27,3 milioni di euro, pari al 42% del totale ricavi.