Nice Footwear, ricavi per 14,8 milioni nel semestre al 31 ottobre 2021

Nice Footwear

(Teleborsa) -ha registratopari a 14,8 milioni di euro nel semestre al 31 ottobre 2021. I ricavi realizzati all'estero si attestano a 7,49 milioni di euro (pari al 50,4% sul totale), i ricavi in Italia sono pari a 7,37 milioni di euro (49,7% sul totale). L'si è attestato a 1,1 milioni di euro, con un'incidenza sui ricavi pari al 7,43%. Il primo semestre dell'esercizio è tipicamente caratterizzato da marginalità inferiore rispetto al secondo semestre per elementi legati alla stagionalità, sottolinea il gruppo quotato da novembre 2021 su Euronext Growth Milan e attivo nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport. L'è stato pari a 0,36 milioni di euro, lapari a -6,97 milioni di euro e il patrimonio netto è pari a 4,2 milioni di euro."Stiamo diventando un’azienda con caratteristiche internazionali: abbiamo infatti consolidato due società di due paesi diversi - ha commentato Bruno Conterno, CEO di Nice Footwear -e i dati economici relativi all'ultima semestrale ci rendono confidenti nel procedere in maniera più accelerata sulla realizzazione del nostro Business Plan".Nel commentare i risultati semestrali, la società evidenzia il, l'aumento dei costi di trasporto e dei dazi, le chiusure locali all'estero. Con riguardo all'outlook, viene sottolineato che "numerosi brand internazionali hanno già contattato la società per poter garantire le loro produzioni ed i mercati per la stagione S/S 2022".