BlackBerry vende brevetti non-core per 600 milioni di dollari

BlackBerry

(Teleborsa) -, azienda canadese specializzata in dispositivi wireless, ha stipulato un accordo di vendita di brevetti con la società statunitense Catapult IP Innovations. BlackBerry ha accettato di. "I brevetti essenziali per le attuali operazioni di core business di BlackBerry sono esclusi dalla transazione", sottolinea la società, che riceverà una licenza sui brevetti venduti, che riguardano principalmente i dispositivi mobili, la messaggistica e le reti wireless.Catapult è una società veicolo costituita per acquisire le risorse BlackBerry. Il finanziamento principale di Catapult per l'acquisizione sarà un prestito a termine garantito senior di 450 milioni di dollari, per il quale ha ricevuto 400 milioni di dollari di impegni condizionali da un sindacato guidato da. Al closing, BlackBerry riceverà(la quale sarà pagabile in cinque rate annuali uguali di 30 milioni di dollari in contanti a partire dal terzo anno dalla data del closing).