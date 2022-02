Exxon Mobil, utile da 23 miliardi di dollari nel 2021

Exxon Mobil

(Teleborsa) -, colosso petrolifero statunitense, ha registrato undi 8,9 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2021 (il dato più alto in sette anni), pari a 2,08 dollari per azione, e un utile per l'intero anno di 23 miliardi di dollari, o 5,39 dollari per azione. Nell'intero 2020 la perdita è stata di 22,4 miliardi di dollari. Inell'ultimo trimestre del 2021 sono stati di 84,97 miliardi di dollari. Le attese del mercato, secondo dati Refinitiv, erano per un utile per azione di 1,94 dollari su ricavi per 91,85 miliardi di dollari. Lesono state di 5,8 miliardi di dollari nel quarto trimestre e di 16,6 miliardi di dollari per l'intero anno 2021, in linea con la guidance."La nostra efficace risposta alla pandemia, gli investimenti mirati durante il ciclo di discesa e i risparmi sui costi strutturali ci hanno posizionato per", ha affermato Darren Woods, presidente e amministratore delegato. A partire dal primo trimestre del 2022, la società ha avviato un riacquisto di azioni proprie fino a 10 miliardi di dollari nei prossimi 12-24 mesi.La società ha comunicato anche che dal primo aprile 2022 sarà: ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions e ExxonMobil Low Carbon Solutions. "La nostra nuova struttura aziendale snella è un altro esempio delle azioni che stiamo intraprendendo pere aumentare il valore per gli azionisti", ha aggiunto Woods.