FS Italiane, la Freccia di febbraio dedicata al viaggio delle emozioni

(Teleborsa) -ritratto daè il protagonista dellae di un viaggio introspettivo che regala ai lettori del magazine di FS Italiane un suo vivace e intenso profilo. Accorsi, da un anno anche direttore artistico della Fondazione Teatro della Toscana, parla di sé e della sua passione: quella di recitare, comunicare, emozionare e raccontare storie, passando dal palcoscenico, al cinema, alla tv.Restano anche questo mese il piacere del viaggio e della scoperta, il bisogno umano di muoversi e di confrontarsi con gli altri, al centro di un numero che ospita alcune riflessioni sul mito della velocità, tra Italia e Francia, dal manifesto dei Futuristi di Marinetti, apparsi oltre 100 anni fa su Le Figaro, fino al Frecciarossa che da dicembre scorso unisce Parigi e Lione a Torino e Milano. Che la mobilità sia sinonimo di libertà e di coesione – seppur messa a dura prova da due anni di pandemia – lo ricorda un passaggio deltratto da un suo intervento sulla Freccia del giugno 2019, citato nell'editoriale di apertura. E ne è testimonianza il, un viaggio europeo, "sans frontieres". Come del resto il giro tra i paesaggi innevati delle più attrattive località sciistiche: dall'Alta Val di Susa by train – proprio tra Italia e Francia – oppure lungo la Gran Risa, la regina delle piste dell'Alta Badia, tra sport e buona cucina.Sulla Freccia di febbraio anche uno sguardo ai prossimicon lo sciatore Dominik Paris, lacon la stilista Elisabetta Franchi, un giro d'Italia virtuale per scoprire lae la sua anima popolare.Poi l'arte, dallache ripercorre gli anni della ripresa italiana postbellica, fino a Venezia immortalata dall'alto negli scatti di Marco Sabadin, passando per le, e quelle delInfine, alcuni protagonisti dello spettacolo e della cultura: da, tra i big della 72esima edizione delall'attrice comicache ci racconta il suo anno d'oro, fino dalla divulgatrice scientificaLa Freccia di febbraio si può sfogliare e leggere in formato digitale, sue su carta sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub, in copia cellofanata e personale, che i lettori potranno prendere e portare via. I contenuti del mensile di FS Italiane si possono leggere anche sul canale Telegram FSNews e i profili Twitter @fsnews_it e @LaFreccia_Mag.