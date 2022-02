Eurozona, prezzi produzione dicembre +2,9% su mese +26,2% anno

(Teleborsa) - Aumentano ancora i. Nel mese di dicembre 2021, il dato ha registrato una crescita del 2,9%, superiore al +1,8% del mese precedente e al +2,8% delle stime degli analisti. Secondo quanto comunicato dall'Ufficio di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), il dato registra una forte crescita anche su base annuale, evidenziando un aumento del 26,2% rispetto al 23,7% precedente. Il dato si confronta con il +26,1% del consensus.I prezzi nell'(EU27) segnano parimenti una crescita del 2,9% su base congiunturale e del 26,2% tendenziale. Ialla produzione industriale per l'anno 2021, rispetto al 2020, sono aumentati del 12,2% sia nell'area euro che nell'UE.I prezzi alla produzione industriale nell'area euro a dicembre 2021, rispetto a novembre 2021, sono aumentati del 7% nel, dello 0,7% per i beni intermedi, dello 0,6% per i beni di consumo non durevoli, dello 0,3% per i beni strumentali e di 0,2% per i beni di consumo durevoli. I prezzi nell'industria totale, esclusa l'energia, sono aumentati dello 0,5%.I prezzi alla produzione industriale nell'area euro a dicembre 2021, rispetto a dicembre 2020, sono aumentati del 73,4% nel, del 18,6% per i beni intermedi, del 4,8% per i beni di consumo durevoli, del 4,6% per i beni strumentali e del 4,5% per beni di consumo non durevoli. I prezzi nell'industria totale esclusa l'energia sono aumentati del 10%.