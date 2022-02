Covid, da lunedì Marche in zona arancione: si attende l'ordinanza del ministro Speranza

(Teleborsa) - Da lunedì lapasserà in. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, dovrebbe arrivare l'ordinanza del Ministro della Salute,, che porterà la regione al cambio di fascia. La fotografia dei colori per il resto d'Italia, invece, resta invariata."Siamo al 91% di italiani over 12 che hanno ricevuto ladi vaccino anti-Covid, l'88% ha due dosi ed ha completato ile quasi 35 milioni di italiani hanno fatto il booster. Questo ci mette nelle condizioni di poter aprire una fase diversa nella lotta al Covid", ha dichiarato il ministro della Salute,, in occasione del convegno 'Le sfide globali e il cancro', promosso dall'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) per la Giornata mondiale contro il cancro che si celebra oggi."Dobbiamo ancora tenere i piedi per terra e avere massima prudenza ma per la prima volta da molte settimane guardiamo con fiducia a numeri che stanno finalmente migliorando nella lotta al", ha aggiunto.