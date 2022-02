BTP, spread con Bund chiude sotto 160 punti. Rendimento all'1,81%

(Teleborsa) - Si chiude ancora in rialzo la seduta odierna per lo spread BTP/Bund dopo il balzo registrato giovedì scorso in scia alle parole dellache hanno alimentato le attese per un ritocco all'insù dei tassi di interessi, già quest'anno, più rapido del previsto.In chiusura di giornata, il differenziale di rendimento tra il BTP decennale benchmark e il tedesco, pari scadenza, si attesta a 156 punti, dopo avere superato durante la seduta la soglia dei 160 punti.In aumento anche il rendimento del BTP decennale benchmark, che ha segnato una ultima posizione all'1,81% dall'1,76% del finale precedente.