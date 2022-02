ENI, siglato accordo tra Be Charge e l'Associazione dei Paesi Bandiera Arancione

(Teleborsa) - Incentivare la mobilita` elettrica delle realta` comunali piu` piccole del territorio italiano fornendo infrastrutture che consentano di scoprire la bellezza di tanti borghi con spostamenti a emissioni zero. Questo l'obiettivo alla base dell'accordo tra(che presto cambiera` nome in Plenitude), e l', che comprende i Comuni che possono fregiarsi della "Bandiera arancione" delLae` un marchio di qualita` turistico-ambientale che identifica quei piccoli borghi eccellenti, con popolazione al di sotto dei 15mila abitanti, dove la qualita` dell'accoglienza, la sostenibilita` ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un'esperienza di viaggio autentica. Si tratta di borghi che accolgono i viaggiatori grazie a comunita` ospitali che, con impegno ed entusiasmo, mantengono vive le tradizioni, tutelano il patrimonio locale e animano i territori attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni. Grazie all'accordo con Be Charge, – spiega una nota – verranno installate colonnine di ricarica all'interno nei territori facenti parte dell'Associazione dei Paesi Bandiera Arancione."Siamo lieti di prendere parte a un'iniziativa che ben esemplifica la nostra mission, ovvero quella di diventare protagonisti di un importante percorso di transizione verso nuove forme di mobilita` sostenibile a livello nazionale – ha dichiarato. – Accordi come quello con l'Associazione dei Paesi Bandiera Arancione sono fondamentali perche´ migliorano i servizi, ampliano le possibilita` di scoprire la capacita` attrattiva di alcuni luoghi e offrono cosi` vantaggi sia ai residenti che ai turisti"."La sostenibilita` ambientale e il rispetto per l'ambiente sono valori importanti del Marchio Bandiera Arancione – spiega– e l'accordo con Be Charge consente di perseguire l'obiettivo della tutela ambientale. I nostri Comuni rappresentano l'eccellenza dell'entroterra italiano in termini di cultura, storia, tradizioni ed eccellenze agroalimentari che insieme al paesaggio caratterizzato da colture e boschi hanno la necessita` di essere tutelati e sostenuti".