Hasbro, trimestrale sopra le attese nonostante problemi a supply chain

Hasbro

(Teleborsa) -, una delle tre maggiori società produttrici al mondo di giocattoli, ha registratoin aumento del 17% a 2,01 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2021. L'è stato di 168,4 milioni di euro, rispetto ai 175,3 milioni di dollari dello stesso periodo di un anno fa, mentre l'è stato di 1,21 dollari, rispetto agli 1,27 dollari del quarto trimestre del 2020. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 88 centesimi di dollaro su ricavi per 1,87 miliardi di dollari. A spingere i risultati della società statunitense è stata una ripresa nell'attività di produzione televisiva e gli aumenti di prezzo per contrastare i problemi alla catena di approvvigionamento."Abbiamo, tra cui una crescita dei ricavi del 17%, margini operativi più elevati e 818 milioni di dollari di flusso di cassa operativo, affrontando con successo le sfide della catena di approvvigionamento, tra cui costi di input e di trasporto più elevati nel quarto trimestre", ha commentato la CFO Deborah Thomas. "Questo ci ha permesso di continuare a investire in iniziative di crescita, ripagare 1,08 miliardi di dollari di debito a lungo termine nel 2021 e", ha aggiunto.La società ha annunciato che il board ha aumentato iltrimestrale in contanti del 3% a 0,70 dollari per azione ordinaria. Durante il quarto trimestre, Hasbro ha pagato 93,8 milioni di dollari in dividendi in contanti agli azionisti, portando i pagamenti per l'intero anno a 374,5 milioni di dollari.una crescita dei ricavi e dell'utile operativo a un tasso low-single digit e un flusso di cassa operativo compreso tra 700 e 800 milioni di dollari.