Matica Fintec, siglato contratto di fornitura in UK per 800 mila euro

Matica Fintec

(Teleborsa) -ha siglato un. L'ordine consiste in due sistemi S7000Jet con tecnologia DoD che saranno installati presso la sede di Leyland, Lancashire (UK) per l'emissione di carte di pagamento in un sito produttivo di 11.150 metri quadrati che gestisce tutta la produzione in un ambiente completamente sicuro approvato da Visa e Mastercard.La consegna di entrambi i sistemi e dei relativi servizi è prevista entro la, si legge in una nota della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali. Si tratta dellacon una tecnologia di stampa innovativa, viene sottolineato.