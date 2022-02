MPS, CdA revoca deleghe e Bastianini. Cooptato Lovaglio

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Patrizia Grieco ha, tra l’altro, deliberato all’unanimità: la, quale Direttore Generale, Amministratore Delegato e Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di BMPS, nonché di tutte le relative deleghe restando quest’ultimo in carica quale componente del Consiglio di Amministrazione della Banca; la, a seguito delle dimissioni del Consigliere Olga Cuccurullo, intervenute in data 4 febbraio 2022, e la nomina del medesimo quale Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca.Lo fa sapere la banca senese con una nota, precisando che "la sostituzione dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale è regolata da un piano per la successione adottato dalla Banca, con il coinvolgimento del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazione della stessa per gli aspetti di competenza". Il Consiglio di Amministrazione, su proposta congiunta del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazione, è giunto all’unanimità alla conclusione che "Luigi Lovaglio, in virtù della sua rilevante esperienza anche a livello internazionale, unita alla profonda conoscenza del settore bancario italiano, sia ila ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca".

La nomina del nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale sarà soggetta alla valutazione da parte della Banca Centrale Europea.