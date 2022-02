Nice Footwear, Value Track conferma TP e rivede stime

Nice Footwear

(Teleborsa) - Value Track hasul titolo di, gruppo quotato da novembre 2021 su Euronext Growth Milan e attivo nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport. Le azioni del gruppo vicentino hanno chiuso la seduta odierna invariate. L'aggiornamento della valutazione è arrivato dopo la diffusione dei risultati preliminari 2021 l'acquisizione di Emmegi , azienda padovana attiva nella produzione di borse da donna per il settore moda nel segmento premium.Gli analisti hanno rivisto laal rialzo considerando i dati del primo semestre dell'anno fiscale 2022 (migliori delle attese) e il contributo di Emmegi; quest'ultima contribuisce con circa 500.000 euro, 2 milioni di euro e 2,2 milioni di euro, rispettivamente, negli esercizi 2022, 2023 e 2024. Isono sotto pressione a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e nel breve termine vengono solo parzialmente trasferiti al consumatore finale. "Tuttavia, a partire dall'esercizio 2023, il contributo più forte di Emmegi e una gestione più efficiente dei costi dovrebbero aumentare i margini e compensare i maggiori costi operativi", evidenzia Value Track. Ilrisulta indebolito dalla minore redditività dell'esercizio 2022, dal ciclo più lungo del capitale circolante e dal costo dell'acquisizione di Emmegi.Value Trackche la società chiuda l'anno fiscale 2022 (ad aprile 2022) condi 29,7 milioni di euro, undi 2,8 milioni di euro e undi 1 milione di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2023, rispettivamente, a 33,9 milioni di euro, 4,1 milioni di euro e 1,9 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2024 a ricavi dalle vendite di 40,8 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 5,1 milioni di euro e un utile netto di 2,5 milioni di euro.