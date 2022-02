Pfizer, trimestrale deludente. Il business non-Covid arranca

Pfizer

(Teleborsa) - L'azienda farmaceutica statunitensesi aspettaper 32 miliardi di dollari dal suocontro la Covid-19 nell'intero anno fiscale 2022, contro una stima precedente per 29 miliardi di dollari, oltre a 22 miliardi di dollari di vendite dalper il virus (Paxlovid). Lo ha comunicato all'interno della nota che riporta i risultati finanziari per il quarto trimestre 2021, che hanno. I ricavi dell'ultimo trimestre 2021 sono stati di 23,8 miliardi di dollari, pari a crescita operativa del 106%. Escludendo il vaccino contro la Covid-19 e il farmaco antivirale, i ricavi sono scesi del 2%, "principalmente dall'impatto di un minor numero di giorni di vendita rispetto al trimestre dell'anno precedente".L'diluito nel periodo è stato di 0,59 dollari, quello diluito rettificato di 1,08 dollari (nello stesso periodo del 2020 erano stati, rispettivamente, di 0,15 e 0,43 dollari). Il, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 0,87 dollari su ricavi per 24,12 miliardi di dollari. La previsione degli analisti per i ricavi 2022 da vaccino Covid-19 era di 33,79 miliardi di dollari, quella del farmaco antivirale di 22,88 miliardi di dollari."Oggi diffondiamo una guidance per il prossimo anno che, se raggiunta, rappresenterebbe il- ha commentato il CFO Frank D’Amelio - Inoltre, abbiamo appena concluso un anno in cui abbiamo fornito un enorme valore alla società, inclusi sia i pazienti che gli azionisti. Nel 2021 abbiamo superato il nostro obiettivo di produrre 3 miliardi di dosi di Comirnaty (il vaccino Covid-19, ndr), un traguardo monumentale e senza precedenti dei nostri colleghi della divisione Global Supply".Complessivamente, Pfizervendite da 98 miliardi a 102 miliardi di dollari per l'anno in corso, anche in questo caso al di sotto delle stime degli analisti di 105,48 miliardi di dollari. Si tratterebbe comunque del secondo anno consecutivo di vendite record per la casa farmaceutica e di una crescita media del 23% rispetto ai ricavi del 2021. L'utile per azione diluito rettificato è previsto da 6,33 a 6,55 dollari. Pfizer punta a produrre