Tutela Ambiente in Costituzione. Cingolani: "Giornata epocale"

(Teleborsa) -i temi della, della biodiversità e degli ecosistemi. L'Aula della Camera l'ha definitivamente approvata con, 1 contrario e 6 astenuti. Il Senato aveva già detto sì con una maggioranza dei due terzi e quindi la modifica entra subito in vigore e non potrà essere sottoposta a referendum.La proposta di legge costituzionaledella Carta costituzionale:introduce il valore di tutelare la "casa" in cui viviamo e sancisce il diritto ad un ambiente salubre;che subordina la libertà dell'iniziativa economica privata all'obbligo di non danneggiare e non essere a detrimento della salute e dell'ambiente.Il Ministro della Transizione ecologicaha parlato di unadicendosi "contento come cittadino" ed affermando come Ministro "ho sostenuto con grande convinzione questa conquista, ma devo dare atto che è il frutto di un lavoro che viene da lontano e ringrazio il Parlamento".."Stimano facendo uno sforzo enorme sul PNRR. La transizione ecologica è un po' questo - ha aggiunto - riuscire a fare una grande trasformazione che deceleri il riscaldamento, che freni certi eventi avversi a livello meteorologico, mantenendo la sostenibilità sociale".è stata espressa dai- Angelo Bonelli, Elisa Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Devis Dori e Cristian Romaniello - i quali hanno ricordato "dalla fine degli anni '90 i Verdi si sono battuti con appositi disegni di legge costituzionali per raggiungere questo obiettivo. Ora ci auguriamo che con questa modifica costituzionale ci sia un cambio di passo nelle politiche ambientali nel nostro Paese".