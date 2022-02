BAI sbarca in Italia e punta sulle reti private 5G. M&A verso player minori

Inwit

Cellnex

(Teleborsa) -(BAI), operatore globale attivo nella fornitura di infrastrutture per le comunicazioni, ha annunciato oggi lo, dove sarà guidato da, ex CEO di TIM Brasil. Il focus di BAI Italia sarà la distribuzione di soluzioni che includonoal fine di densificare le reti in contesti urbani, reti private per le aziende attive nei settori healthcare, istruzione e produzione, insieme a reti DAS all'avanguardia per grandi luoghi pubblici e stadi. L'ingresso nel mercato italiano risulta per BAI, che è partecipato dal fondo pensione canadese, la prima operazione europea al di fuori di Regno Unito e Irlanda (è attiva anche negli Stati Uniti, in Australia, in Canada e a Hong Kong). Tra gli altri dirigenti senior di BAI Italia ci sono Antonino Ruggiero, Riccardo Jelmini, Riccardo D'Angelo ed Enrico Lanzavecchia.- tra ospedali, università, centri commerciali - e ad installare 1.000 micro-antenne nelle principali città, per poi gradualmente arrivare a 500 siti e 25.000 micro-antenne nell'arco di 5-6 anni, orizzonte temporale in cui prevediamo", ha detto Luciani a Reuters. "Abbiamo un, perché il sistema produttivo italiano vede una quantità enorme di aziende localizzate in aree a bassa connettività fissa e mobile e noi ci candidiamo a portare l'infrastruttura 5G", ha aggiunto.Secondo quanto dichiarato da Luciani, BAI, punterà a partnership con operatori più grandi e a fungere da aggregatore per quelli più piccoli. "Noi da una parte intendiamo misurarci sulla crescita organica, dall'altra il momento è unico e va colto, nel senso che ci sono opportunità di collaborazione con i grandi dell'infrastruttura mobile, come, ma c'è tanto da lavorare per", ha spiegato."L'Italia, essendo uno dei più grandi mercati mobile in Europa, rappresenta una straordinaria opportunità per BAI per, dal momento che operatori di rete mobile, amministrazioni locali e aziende private continuano a investire nelle infrastrutture 5G che sono indispensabili per favorire un futuro più connesso", ha commentato, Group CEO di BAI Communications.