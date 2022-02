Caro energia, D'Incà: Governo a lavoro su nuove misure per mitigare impatto su famiglie e imprese

(Teleborsa) - Le misure per contrastare ildanno priorità a "chi è a rischio sopravvivenza. Resta fermo, tuttavia, l'impegno del Governo ad individuare anche ulteriorie tecnicamente percorribili, volte a mitigare l'impatto del caro energia sulle imprese e sulle famiglie italiane". È quanto ha dichiarato al question time il ministro per i Rapporti con il Parlamento,, rispondendo sul tema al posto del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, impossibilitato a partecipare. D'Incà ha sottolineato come "nel caso in cui l'aumento diventasse strutturale, il problema, infatti, dovrà essere affrontato con strumenti comuni, in un'ottica di lungo periodo. Proprio per tale ragione sono allo studio del Governo misure e modalità di reperimento dellead accrescere l'ammontare degli aiuti concessi, anche al fine di garantire un adeguato sostegno per il secondo trimestre dell'anno"."Il Governo è ben consapevole che – in tale– sono state solo contenute le ricadute dell'aumento dei prezzi dell'energia su imprese e consumatori, con misure compensative che hanno permesso di azzerare per il primo trimestre dell'anno gli oneri di sistema a carico delle imprese in generale e, per quanto riguarda le imprese ad alto consumo energetico, che hanno parzialmente compensato i sovra costi derivanti dal caro energia, assicurando una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti"."Vista la attualemolto complessa, il Governo sta valutando anche specifiche misure per ridurre la dipendenza del nostro paese dalledi gas naturale", ha aggiunto D'Incà. A proposito dei rincari, ha spiegato il ministro "sono comunque al vaglio ulteriori misure di, come la promozione della revisione del mercato elettrico a livello europeo, un ulteriore accelerazione del tasso di installazione delledi energia e relative infrastrutture a fronte di processi di semplificazione". "Ancora, è in corso di valutazione il rafforzamento dei livelli di competitività delle imprese, specie quelle i cui processi produttivi sono caratterizzati da alto impiego di energia attraversoe strumenti di mercato", ha affermato il ministro.