Fineco, utile record di 349 milioni nel 2021. Dividendo di 0,39 euro per azione

Fineco

(Teleborsa) -ha registratopari a 804,5 milioni di euro nel 2021, in crescita del 7,4% rispetto al 2020, trainati dall'Investing (+29,8% a/a) grazie al crescente contributo di Fineco Asset Management, alla crescita dei volumi del risparmio gestito e ai maggiori margini netti sul gestito. Isono cresciuti del 6,5% a 258,9 milioni di euro, con il Cost/Income ratio che si attesta al 32,2%. L'registrata un nuovo record a 349,2 milioni di euro, in crescita del 7,6% a/a rispetto al 2020 (che era stato il miglior risultato di sempre), nonostante i maggiori(-40 milioni di euro rispetto a -26,8 milioni di euro nel 2020). L'utile netto del quarto trimestre è stato pari a 91,9 milioni di euro, in rialzo del 26,7% t/t e del 17,5% a/a."Fineco archivia il 2021 con una crescita molto robusta, con utile e ricavi record - ha commentato l'- Risultati che confermano un ulteriore cambio di passo nel nostro percorso di crescita, rafforzato dall'efficacia e dalla solidità del nostro modello di business, in grado di affrontare ogni fase di mercato". Foti sottolinea "il, che anche nel 2021 ha accelerato il suo percorso di crescita con un'ampia offerta di soluzioni di investimento e con risultati importanti, permettendo all'intero gruppo di essere posizionato nel modo migliore per cogliere le opportunità che si presenteranno nel corso del 2022".al 31 dicembre 2021 si attestano a 107,9 miliardi, in crescita del 17,7% rispetto a dicembre 2020. Il saldo dellarisulta pari a 55,5 miliardi di euro, in rialzo del 22,2% a/a, il saldo dellarisulta pari a 23 miliardi di euro (+25,4% a/a), il saldo della raccolta diretta risulta pari a 29,5 miliardi di euro (+5,3% a/a).Lesono pari a 24,8 miliardi di euro, di cui 15,1 miliardi di euro relativi a classi retail (+43,6% a/a) e 9,7 miliardi di euro relativi a classi istituzionali (+67,3% a/a). Procedono le attività collegate alla discontinuità strategica, che permetterà a FAM di prendere maggior controllo della catena del valore. Cresce del 19,1% a/a il, pari a 112.091 clienti.Il consiglio di amministrazione ha approvato la proposta di distribuzione di un. La proposta sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti, che sarà convocata per il giorno 28 aprile 2022.