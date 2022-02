M&A, PwC: nel 2021 in Italia 1.272 operazioni annunciate (+5%), per un valore di 62,6 miliardi di dollari (-24%)

(Teleborsa) - Il mercato mondiale dell’ha segnato un altro record con oltrenel 2021 (+24% rispetto al 2020) per un controvalore disulle operazioni di cui è pubblico il valore, inclusi 143 mega-deal da oltre 5 miliardi di dollari (+59% rispetto al 2020). A livello italiano sono state annunciate 1.272 operazioni, con un aumento del 5% a volume rispetto al 2020, per un controvalore di 62,6 miliardi di dollari (-24% rispetto al 2020 che aveva visto un numero eccezionale di operazioni nel settore dei Financial services). Questi i dati inclusi nell’ultima edizione dello studio di PwC Global and Italian M&A Industry Trends: 2022 Outlook., Partner PwC Italia, Markets Deals Leader and Consumer Markets Leader, commenta: “Guardando al 2022 siamo ottimisti grazie a diversi fattori: una robusta pipeline di operazioni e abbondante liquidità nei portafogli dei fondi di private equity da un lato, e dall’altro le esigenze di investimento da parte delle aziende per colmare il gap di competenze, prodotti, mercati, rese ancora più urgenti dalla pandemia, nonché di rifocalizzazione strategica che stimoleranno dismissioni nell’ambito del loro portafoglio. Ci aspettiamo che i multipli restino alti, così come la competizione per assicurarsi gli asset migliori”., Partner PwC Italia, EMEA Deals Clients & Market Leader e Global Deals IM&A Leader aggiunge: “Nonostante le crescenti incertezze geopolitiche, rialzo dei tassi e correzioni recenti dei mercati finanziari, il nostro barometro globale ed EMEA delle operazioni di M&A e IPO segna ancora tempo buono per il 2022, con TMT e Health Industries che continueranno ad essere molto attive, competizione in aumento per storie di “crescita” tra private equity e mondo corporate caratterizzato da operazioni fortemente orientate all’acquisizione di competenze distintive a livello industriale e tecnologico.”