Zurich Insurance Group, utile 2021 in crescita a 5,2 miliardi dollari

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2021 con undi dollari ed un utile operativo in aumento del 35% a 5,7 miliardi di dollari. Proposto unper azione, con un aumento del 10% rispetto sul 2020."Zurich ha registrato la migliore performance degli ultimi anni, a dimostrazione della forza del nostro network, della qualità e dell’impegno delle nostre persone, nonché dei benefici generati dal recente riposizionamento del business", ha dichiarato il CeoNel, l'utile operativo è cresciuto del 50% a 3,1 miliardi di dollari ed ed i premi lordi contabilizzati (GWP) sono in aumento del 12% nel ramo commerciale e dell'8% nel ramo retail e PMI; il combined ratio si attesta al 94,3%, il livello più basso degli ultimi 15 anni.Nel, l'utile operativo è aumentato del 27% a 1,8 miliardi di dollari grazie ai maggiori ricavi da commissioni e ai risultati degli investimenti, nonché alla riduzione dei sinistri. La performance positiva della nuova produzione APE (annual premium equivalent), che registra un incremento del 5%, è riconducibile anche alla crescita del business unit-linked in Italia (oltre che in Svizzera e in Irlanda).Posizione patrimoniale molto solida con unL'indicatore della solidità patrimoniale dovrebbe aumentare di 11 punti percentuali nel 2022, a seguito della vendita di parte del portafoglio vita a GamaLife.