Moderate perdite a Wall Street. Focus su Treasury e FED

(Teleborsa) -, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,23%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.478 punti. In discesa il(-1,25%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,67%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,79%) e(+0,66%). Nel listino, i settori(-1,17%),(-1,17%) e(-0,89%) sono tra i più venduti.Sul fronte macroeconomico, il sondaggio dell'Università del Michigan ha mostrato che ilstatunitensi è sceso ai livelli più bassi di oltre un decennio all'inizio di febbraio. I rendimenti deisi mantengono sopra il 2% mentre gli operatori soppesano la prospettiva di una tempistica più stretta per un aumento dei tassi da parte della Federal Reserve. "- ha affermato Tim Ghriskey, senior portfolio strategist di Ingalls & Snyder - Ci sono molti dati tra ora e il prossimo incontro della FED da considerare". "Ci sono poche possibilità che la FED non agisca, ma continuo a credere che vedremo segni di moderazione dell'inflazione da qui all'incontro della FED e un aumento di 25 punti base è la mossa più probabile", ha aggiunto Ghriskey.Tra i(+1,39%),(+1,06%),(+0,91%) e(+0,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,98%.Calo deciso per, che segna un -2%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,11%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,9%.(+3,52%),(+2,93%),(+2,21%) e(+1,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,80%.Piatta, che tiene la parità.Sensibili perdite per, in calo del 5,30%.In apnea, che arretra del 4,19%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 67,5 punti; preced. 67,2 punti)14:30: Empire State Index (atteso 10 punti; preced. -0,7 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 9,6%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 9,2%; preced. 9,7%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,9%; preced. -1,8%).