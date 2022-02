Banca Progetto, nel 2021 utile quasi raddoppiato a 41 milioni

(Teleborsa) - Banca Progetto, challenger bank specializzata in servizi per le PMI e la clientela privata, ha chiuso il 2021 con undi 4,6 miliardi di euro, undi 41 milioni di euro e unal 20%, in miglioramento rispetto a un totale attivo di 2,5 miliardi di euro, un utile netto di 21 milioni di euro e un CET 1 Ratio del 19% registrati alla fine del 2020. L'istituto parla di "anno della svolta", anche perché ha superato gli obiettivi del suo piano con due anni di anticipo. Migliora l'efficienza operativa: ilè inferiore al 40% (63% nel 2020), mentre ilè pari allo 0,5%, con unpari a circa il 2%.Lesono raddoppiate a 2,2 miliardi di euro, mentre i clienti-imprese hanno superato quota 4 mila. Per quanto riguarda la clientela retail, nel corso del 2021 i finanziamenti erogati con lasono stati pari a oltre 150 milioni di euro. Laa fine 2021 si attesta a circa 3 miliardi di euro, principalmente sulla clientela retail, con 50.000 rapporti tra Italia, Germania, Spagna e Olanda.