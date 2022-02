Limita le perdite Wall Street. Focus su Ucraina e FED

Lockheed Martin

(Teleborsa) -, che però non soffre le ingenti perdite degli Eurolistini. Come quelli europei, il mercato americano è colpito dalla crescente. Gli investitori continuano comunque a soppesare l'incertezza legata alle mosse della FED; il presidente della Federal Reserve di St. Louis, James Bullard, ha ribadito la sua richiesta di un aumento dei tassi di 100 punti base entro giugno, dicendo che la Fed deve offrire rassicurazioni sul fatto che difenderà il suo obiettivo di inflazione al 2%.Sul fronte, la giornata odierna è priva di dati significativi. Sul fronte societario,ha annullato i piani per l'acquisto di Aerojet Rocketdyne, il CEO diha escluso una vendita della società eha sperimentato problemi di funzionamento dopo l'aumento del traffico a seguito di una pubblicità al Super Bowl.A New York,il, che scende a 34.642 punti, con uno scarto percentuale dello 0,28%, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 4.412 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale calo il(-0,29%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,21%). Risultato negativo a Wall Street per. Il settore, con il suo -1,86%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,62%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,42%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,99%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,80%.Tra i(+1,43%),(+1,15%),(+0,88%) e(+0,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,99%.Brilla, con un forte incremento (+5,25%).Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,11%.scende dell'1,42%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Empire State Index (atteso 12 punti; preced. -0,7 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 9,1%; preced. 9,7%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,4%; preced. -1,8%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 1,3%; preced. -0,2%).